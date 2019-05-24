Видео: В Сочи красочным шоу аэростатов отмечают переход на «цифру»

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Парад огромных воздушных шаров с логотипами 20 телевизионных каналов прошла в небе над Олимпийским парком.

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Фото, видео: Пятый канал

Красочное шоу аэростатов проходит в Сочи в пятницу, 24 мая, в ознаменование перехода на цифровое телевещание в России.

Два десятка ярко расписанных аэростатов поднялись в небо над Олимпийским парком. На огромных воздушных шарах размещены логотипы федеральных телеканалов и «бабочка» — символ цифрового вещания. В программе праздника световое шоу, зажигательный концерт популярной певицы Ёлки и группы Burito.

Торжественное мероприятие посетили заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, представители Администрации Краснодарского края, популярные ведущие федеральных и региональных телеканалов, жители и гости города Сочи, а также выпускники школ.

На новый формат телевещания 3 июня перейдут 36 регионов РФ, в их числе и Краснодарский край, на территории которого расположен город-курорт Сочи.

При переходе на «цифру» пользователи бесплатно получат в новом качестве пакет из 20 теле- и трех радиоканалов.

Финальная часть отказа от аналогового вещания состоится 14 октября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Москве появился уникальный арт-объект — «Цифровое теледерево».

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