Женщина упала с трапа в Пулково

Женщина упала с трапа в петербургском аэропорту Пулково, об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, по данным экстренных служб, пострадавшая находится в реанимации.

Также известно, что женщина 1945 года рождения прилетела в Петербург из Туниса. Она оступилась, когда проходила трап — после оказания первой помощи ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщают представители Пулково, оборудование аэропорта было исправно, на других пассажиров ситуация не повлияла. Помощь пострадавшей женщине была оказана оперативно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в московском аэропорту «Домодедово» — там умер снятый с рейса неадекватный пассажир.