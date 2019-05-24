Видео: В Петербурге вручили кулинарный «Оскар»

В Петербурге вручили кулинарный «Оскар». Премия «Time out» ежегодно проходит на Невских берегах. За победу борются десятки самых лучших ресторанов города. Оценивают не только кухню. Интерьер и сервис должны быть безупречны.

В этом году лучшим рестораном по мнению и экспертов, и жителей Петербурга стал мясной ресторан «Блок». Полина Панасицкая побывала в заведении и попробовала блюда высокой кухни в исполнении лучших поваров.

В мае «Блок» признали победителем одной из самых престижных премий ресто-индустрии — «Time out» — в номинации «Изысканная кухня». Это тот самый редкий случай, когда выбор авторитетного жюри полностью совпал с выбором гостей заведения. В голосовании приняли участие больше 150 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 мест с лучшими бургерами в Северной столице.