Поклонницы Степана Меньшикова не узнали постаревшего мачо из «Дома-2»

Экс-звезда «Дома-2», бывший телемачо 2000-х Степан Меньшиков постарел. Бывшие поклонницы не сразу узнают его. Тот ли это Меньшиков, который смог покорить Алену Водонаеву и Викторию Боню?

YouTube / SABA

Но, друзья Стеана уверены — он все тот же! Меньшиков решительно не скрывает своего возраста и судя по фотографиям своей активной деятельности, по-прежнему бодр, весел и неотразим. После ухода из «Дома-2» артист начал выступать в качестве ведущего на праздниках. У него появилась семья — жена. Дети. Но около года назад артист развелся с супругой Евгенией. И с тех пор, отмечают поклонницы, во внешности Степана стали происходить перемены. Об этом сообщает StarHit.

Instagram @stepanmen

А вот по мнению друзей, эти даже, как утверждают некоторые, резкие перемены во внешности не мешают Степану оставаться прежним покорителем женских сердец. Он все так же часто меняет фавориток и не задумывается о стабильных отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поклонники звезды телесериала «Мент в законе-5» и фильма «Чемпион» Роман Курцын потрясены его новой внешностью.