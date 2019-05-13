«Росомаха или Тургенев?»: Звезда фильма «Чемпион» изменился до неузнаваемости

Российский актер Роман Курцын, известный по ролям в фильме «Чемпион» и сериале «Мент в законе-5», удивил поклонников неожиданной сменой имиджа. На своей странице Instagram кинозвезда опубликовал снимок, на котором «постарел» примерно на 20 лет и превратился из 34-летнего кумира тысяч поклонниц в пожилого мужчину «тургеневской эпохи». На смену стильной короткой стрижке пришли длинные рыжие волосы, а на лице неожиданно появились усы.
Звезда Comedy Woman в кружевном белье посетовала на навязчивых продавцов
Предвидя то, что многие фанаты не узнают его в новом образе, Курцын даже специально отметил себя на фотографии, развеяв все сомнения.
«В творческом процессе переживания», — написал актер под публикацией, намекнув, что его преображение связано с очередной ролью.
Фотография артиста вызвала всплеск обсуждений в сети. Подписчики высказали свое мнение по поводу нового имиджа Курцына и поделились ассоциациями, которые у них возникли.
«Астерикс».
«Росомаха — русская версия».
«Немного похож на Фрэнка из сериала „Бесстыжие“».
«Тургенев!»
«Решил в роли Шарикова побыть».
«Роман похож на генерала Кастора», — написали фоловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Табакова кардинально преобразился после ухода из театра.