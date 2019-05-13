«Росомаха или Тургенев?»: Звезда фильма «Чемпион» изменился до неузнаваемости

, 23:38 Видео 175

Роман Курцын показал подписчикам в Instagram свой новый образ.

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Фото, видео: Instagram @kurtsyn_roman

Российский актер Роман Курцын, известный по ролям в фильме «Чемпион» и сериале «Мент в законе-5», удивил поклонников неожиданной сменой имиджа. На своей странице Instagram кинозвезда опубликовал снимок, на котором «постарел» примерно на 20 лет и превратился из 34-летнего кумира тысяч поклонниц в пожилого мужчину «тургеневской эпохи». На смену стильной короткой стрижке пришли длинные рыжие волосы, а на лице неожиданно появились усы.

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Предвидя то, что многие фанаты не узнают его в новом образе, Курцын даже специально отметил себя на фотографии, развеяв все сомнения.

«В творческом процессе переживания», — написал актер под публикацией, намекнув, что его преображение связано с очередной ролью.

Фотография артиста вызвала всплеск обсуждений в сети. Подписчики высказали свое мнение по поводу нового имиджа Курцына и поделились ассоциациями, которые у них возникли.

«Астерикс».

«Росомаха — русская версия».

«Немного похож на Фрэнка из сериала „Бесстыжие“».

«Тургенев!»

«Решил в роли Шарикова побыть».

«Роман похож на генерала Кастора», — написали фоловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Табакова кардинально преобразился после ухода из театра.

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