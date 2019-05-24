Видео: взрывное устройство в Лионе возможно было начинено гвоздями

Спецслужбы работают на месте взрыва на улице Виктора Гюго во французском городе Лион, который произошел в пятницу, 24 мая около 17.30 по местному времени.

Как сообщает Actu17, в посылке, которая сдетонировала, находились болты и гвозди. Официальной информации этому пока нет. Число пострадавших к данной минуте возросло до семи человек. Среди них один ребенок. Его возраст пока неизвестен.

Обстоятельства произошедшего уточняются.