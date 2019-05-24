Полузащитник ФК «Зенит» и сборной России Александр Ерохин помог развести Дворцовый мост. Футболист в ночь на 24 мая принял участие в благотворительной акции «Давай-давай!», сообщает телеканал «78».

Мероприятие направлено на привлечение внимания болельщиков к проблемам тяжелобольных детей. Александр Ерохин, приняв участие в акции, помог собрать деньги для лечения полуторогодовалого жителя Самары Артема Клюшина. Мальчик страдает от злокачественной опухоли мозга.

Игроки ФК «Зенит» участвуют в благотворительном проекте «Давай-давай!» с 2015 года. За это время в различных мероприятиях были задействованы 16 футболистов клуба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер «Зенита» оценил шансы возвращения Халка в петербургский клуб. Сергей Семак прокомментировал возможность возвращения бразильца в состав «сине-бело-голубых».