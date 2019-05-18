Тренер «Зенита» оценил шансы возвращения Халка в петербургский клуб

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможность возвращения бразильца Халка (Живанилду Виейра де Соуза) в состав петербургского клуба. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».
По мнению Семака, шансы на это невысоки, так как уровень зарплат в Китае, где сейчас играет Халк, в разы выше.
«Уровень зарплат с нашими соседями несопоставим», — прокомментировал тренер «Зенита»
Кроме этого Семак рассказал, что летом с ним связывался экс-игрок «сине-бело-голубых» бельгиец Аксель Витсель, но впоследствии он все-таки решил продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».
Оба футболиста были в «Зените» в 2012–2016 годах. В составе клуба они были чемпионами России, обладателями Кубка и Суперкубка страны.
В настоящее время Халк играет за китайский клуб «Шанхай СИПГ».
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