«Плохая примета!» Почему брак Потапа и Насти Каменских может быть неудачным

Поклонники новоиспеченных супругов — Потапа и Насти Каменских, которые поженились в четверг, 23 мая, всерьез озабочены инцидентом, произошедшем на свадьбе артистов.

Дело в том, что во время банкета в пригороде Киева Потап в самый неудачный момент потерял бутоньерку. Она выпала из нагрудного кармана пиджака певца, когда он должен был встретить невесту под украшенной аркой.

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Теперь фанаты Потапа и Каменских гадают, что же это могло означать. Некоторые из них считают, что произошедшее вполне можно приравнять к плохой примете, которая говорит о скором расставании новобрачных. К тому же, как гласит известная пословица: «В мае жениться — век маяться».

Однако большинство пользователей все же надеются, что артисты смогут создать крепкую семью, поскольку их отношения проверены временем.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.