Мощное извержение огромного вулкана Агунг на Бали попало на видео

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Священный индонезийский гигант снова проснулся в ночь на 25 мая.

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Фото, видео: Twitter @7NewsSydney, @Cho_Hamsyonk

В ночь на 25 мая на индонезийском острове Бали произошло новое извержение вулкана Агунг. Вулканическая активность продолжалась менее пяти минут. За это время Агунг выбросил в небо столб пепла, который покрыл несколько ближайших деревень, а потоки лавы распространились на три километра. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали. 

Местные власти не стали повышать уровень опасности в районе вулкана. Тем не менее из-за выброса пепла в международном аэропорту Бали были отменены вылеты пяти рейсов, а прибывающие на остров самолеты были направлены в другие воздушные гавани.

Последняя активность Агунга была зафиксирована в конце апреля. Вулкан изверг пепел на высоту в два километра. 

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