С этого дня россияне могут без визы посещать Коста-Рику

25 мая начало действовать межправительственное соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой, сообщает телеканал RT.

Это значит, что граждане РФ с действительным заграничным паспортом могут въехать на территорию государства Центральной Америки и находиться там до 90 дней. В свою очередь костариканцы могут без виз посетить Россию на такой же срок. Соответствующее соглашение было подписано в мае 2018 года.

Коста-Рика («богатый берег» с испанского) — одна из самых безопасных стран в Латинской Америке. На юго-западе государство омывается водами Тихого океана, на северо-востоке — Карибским морем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бывшей сотруднице Госдепа Виктории Нуланд, которой отказали в российской визе из-за контрсанкций.