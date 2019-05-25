Выстрел в ногу: на Украине заговорили о зависимости от торговли с Россией

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил в эфире украинского телеканала NewsOne о том, что страна в ближайшей перспективе не может прекратить экономические взаимоотношения с Россией.

Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя принимать необдуманные решения и важно оценить «не выстрелим ли мы (украинцы — Прим.ред.) себе в ногу». Также Герус добавил, что жители Украины живут в «в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно».

Нотка здравого смысла прозвучала и в деталях экономических взаимоотношений соседствующих стран. По словам Геруса, когда Украина покупает нефтепродукты не у России, а, например, у Белоруссии или стран Прибалтики, то они все-равно изготовлены из российской нефти, что приводит к выводу о том, что в этой цепочке изначальный поставщик — РФ.

Представитель Зеленского добавил, что Киев получает экспортную выручку, благодаря поставкам в Россию, что делает, по его словам, Незалежную «только сильнее».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении нового главы ВСУ, в котором он признал, что Украина потеряла Крым задолго до 2014 года.