Автобус со строителями загорелся в Петербурге — видео

, 11:36 Видео 42

Возгорание произошло прямо во время движения.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Автобус с рабочими загорелся около строящегося «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. По информации МЧС, возгорание произошло в субботу, 25 мая, в 7.18. Очевидцы, снявшие на видео кадры пожара, утверждают, что автобус загорелся на ходу, не доехав 300 метров до места назначения. Предположительно, в нем находились строители, приехавшие на рабочую смену.

Сначала находившиеся в автобусе попытались самостоятельно потушить огонь, вскоре им на помощь пришли спасатели.

Пожар был полностью потушен менее, чем через полчаса. В автобусе выгорел моторный отсек и частично салон. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Москве страшный пожар произошел в автобусе на Каширском шоссе.

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