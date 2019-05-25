Автобус с рабочими загорелся около строящегося «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. По информации МЧС, возгорание произошло в субботу, 25 мая, в 7.18. Очевидцы, снявшие на видео кадры пожара, утверждают, что автобус загорелся на ходу, не доехав 300 метров до места назначения. Предположительно, в нем находились строители, приехавшие на рабочую смену.

Сначала находившиеся в автобусе попытались самостоятельно потушить огонь, вскоре им на помощь пришли спасатели.

Пожар был полностью потушен менее, чем через полчаса. В автобусе выгорел моторный отсек и частично салон. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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