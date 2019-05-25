Фото: сын актрисы Васильевой ослеп на один глаз из-за диет

, 13:08 91

Кровоизлияние с последующей потерей зрения произошло из-за длительного ограничения организма в пище, уверен Филипп Васильев.

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Фото, видео: kino-teatr.ru, Instagram @stassadal

Сын актрисы Татьяны Васильевой — Филипп — потерял зрение на одном глазу. О проблемах мужчины со здоровьем рассказал друг семьи, актер Стас Садальский.

На своей странице в Instagram Садальский процитировал сообщение Филиппа и пояснил, что информацию публикует по его просьбе. Васильев объяснил, что в данный момент находится в медучреждении. Он ослеп на один глаз — как предполагает он сам, от кровоизлияния.

Instagram @stassadal

Также Васильев не исключает, что причиной кровоизлияния могло стать резкое ограничение в еде — благодаря строгой диете мужчина похудел на 40 килограммов, однако есть вероятность, что дефицит калорий мог спровоцировать проблемы со здоровьем.

«Я сидел на низкокалорийной диете — две тысячи калорий в день. Похудел на 40 килограммов и, думаю, как следствие пошло кровоизлияние, и мой глаз перестал видеть», — рассказал Филипп.

Ранее 5-tv.ru сообщал о проблемах со здоровьем младшей дочери Александры Стриженовой — внучки актера Олега Стриженова.

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