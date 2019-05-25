Звезда «Обитаемого острова» попал в лечебницу из-за нескромного предложения

, 15:15 Фото 1 295

Василий Степанов оказался не готов к тому, какой ему предстанет изнанка шоубизнеса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @vasiliystepanov_official

После выхода на экраны фильма «Обитаемый остров» на актера Василия Степанова обрушилась неслыханная волна популярности. Молодого человека стали приглашать во множество проектов, но он оказался не готов к тому, как выглядит изнанка шоу-бизнеса — слава довела Василия до психиатрической лечебницы.

О проблемах Степанова рассказал букинг-директор Кирилл Чибисов — именно он помогал молодому артисту с трудоустройством. Как отметил Чибисов, до съемок в «Обитаемом острове» Василий даже не думал о работе в кино и вел довольно скромный образ жизни.

«У него даже не было мобильного телефона, потому что его банально нечем было оплачивать. Приходилось ездить к нему домой. А жил он с мамой, мягко говоря, в скромных условиях», — рассказывает Чибисов.

Фото: сын актрисы Васильевой ослеп на один глаз из-за диет

Предложения о съемках Степанову поступали буквально отовсюду. Однако тот факт, что зачастую мэтры кинематографа предпочитают приглашать на съемочную площадку своих любовниц или любовников, совершенно выбил молодого человека из колеи. Василий придерживается традиционной сексуальной ориентации, и открытые приглашения к однополым интимным отношениям оказались для него слишком большим стрессом.

«Степанов просто убит этим, потому что мужчины в качестве сексуального объекта ему неинтересны. Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту. После стресса, думаю, Василия и увезли в психиатрическую клинику, где диагностировали шизофрению», — цитирует издание «Дни.ру» букинг-директора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в психиатрической лечебнице в очередной раз оказалась Бритни Спирс.

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