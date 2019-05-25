Настасья Самбурская на своей странице в Instagram выложила видеоролик, на котором в слезах нелестно отзывается о своем отце. Актриса рассказывает, что перестала с ним общаться еще в 16-летнем возрасте.

Instagram @samburskaya

Недавно мужчина нашелся и 32-летняя знаменитость приобрела ему дом, чтобы, по ее словам, он жил и никого не беспокоил. Настасья Самбурская добавила, что даже взяла на себя все расходы своего отца, а он в это время злоупотребляет алкоголем и попадает в разные неприятные ситуации.

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«В итоге я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его ***, потому что он *** и не понимает, что нельзя бухать со всеми подряд и *** в доме новом, когда у него на улице вырыт новый туалет, почему я должна нести ответственность за это ничтожество, угробившего мою жизнь и моей семьи», — пишет Настасья Самбурская в своем посте.

Актриса отмечает, что СМИ устроили на нее охоту и предлагают ей деньги. При этом, ей хочется просто жить и заниматься творчеством, а не срывать хайп на собственной бездарности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Самбурской в восторге от новой песни артистки.