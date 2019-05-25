Следственный комитет РФ инициировал доследственную проверку авиационного инцидента, который прооизошел вечером в субботу, 25 мая.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, рейс авиакомпании Utair из Сургута в таджикский город Худжант вернулся в аэропорт вылета после того, как около трех часов вырабатывал топливо в воздухе.

Предварительно, причиной ЧП на борту стал «отказ стабилизатора пикирования». Командир воздушного судна принял решение вернуться в Сургут. В самолете находилось 130 человек, включая троих детей.

Как рассказал 5-tv.ru один из пассажиров, на борту все это время было спокойно. Бортпроводники предалагали воду и всех успокаивали.

«Нам объявили, что мы возвращаемся в аэропорт вылета по технической причине. Мы летели очень долго. Только потом поняли, что мы кружим в небе. Персонал вел себя спокойно, предлагали воду и успокаивали тех, кто волнуется. Паники на борту не было. Просто немного утомились», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в воздухе самолет намотал несколько десятков кругов.