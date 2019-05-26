Гороскоп на 26 мая: прогоните демонов, Водолеи!

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая

Понимание — другое имя любви. Овны, если вы поймете, что без этого не найти ключ к сердцу своего возлюбленного, вы никогда не испытаете счастье. Близнецы, поделитесь с миром вашей добротой. Он в этом нуждается. Не скупитесь на комплименты и теплые слова. Карты вам предвещают истинную любовь и пламенные чувства. Тельцы, найдите грань между честностью и открытостью. Если вас просят дать совет, необязательно изливать свою душу.

Овен — гороскоп на сегодня, 26 мая

Древние мудрецы утверждали: «Понимание — ключ к настоящей любви». Без него вы никогда не будете счастливы, Овны. Пробудите в себе романтика, покажите миру вашу нежную сторону. Прекратите строить из себя хладнокровных недотрог. Пора меняться!

Если вы подарите Вселенной доброту, она ответит тем же. Научитесь сострадать, полюбите ближних — только в этом случае судьба будет к вам благосклонна, а беды отойдут в сторону.

Космический совет: перестаньте срывать негатив на близких.

Телец — гороскоп на сегодня, 26 мая

Честный или открытый? Определитесь, кем вы хотите быть, Телец, и научитесь различать эти понятия. Вы можете болтать без умолку, но так и не рассказать истинной правды, а можете редко, но метко дать искренний совет, который поможет партнеру справиться с трудностями.

Обратите внимание на то, какую энергию вы посылаете Вселенную. Помните: она все чувствует.

Космический совет: перестаньте рассказывать о себе направо и налево.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая

Близнецы — гороскоп на сегодня, 26 мая

Карты предвещают жгучую любовь и подъем в отношениях. Ликуйте, Близнецы! Настало время проявить все пламенные чувства, которые в вас так долго кипели. Вселенная может связать вас узами брака с возлюбленным.

Однако не стоит увлекаться. Если вы поймете, что рассчитывать на кольцо глупо, задумайтесь: нет ли среди окружения более достойных кандидатов. Может быть, кто-то давно хочет завоевать ваше сердце?

Космический совет: признайтесь в любви своему избраннику.

Рак — гороскоп на сегодня, 26 мая

Еженедельное напоминание: Раки, изменения — это хорошо. Это мост между тем, где вы находитесь сейчас, и местом, где вам нужно быть. Попробуйте выяснить, что вам мешает достичь желанной цели и осторожно устраните все преграды.

Скорее всего, перемены пройдут болезненно. Но не переживайте. Вселенная поможет вам справиться с трудностями и найти истинное предназначение.

Космический совет: крушите на своем пути все преграды.

Лев — гороскоп на сегодня, 26 мая

Нет сомнений, что отчасти наша судьба предопределена. Но лишь отчасти. Не забывайте, что наши действия играют огромную роль в изменении существующего сценария. Если не хотите играть по законам Вселенной, дайте ей это понять, Львы.

Используйте свою силу с умом. Воспользуйтесь океаном возможностей, который перед вами открыли высшие силы. Направляйте свою энергию на осуществление мечты.

Космический совет: продумайте план по достижению целей.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая

Дева — гороскоп на сегодня, 26 мая

Девы, скиньте с себя мешок ненужных обязанностей! Вы берете на себя больше, чем можете осилить. Если не хотите остаться у разбитого корыта, попросите помочь. Вам не откажут.

Древнейшие китайские мудрецы считали, что залог хорошей дружбы — это поддержка. Вы согласны с ними? Тогда завязывайте с делами и звоните своим друзьям. Вот увидите, они с удовольствием придут на помощь.

Космический совет: скиньте бремя прочь.

Весы — гороскоп сегодня, 26 мая

Весы, сейчас нет способа, который вылечит вас. Если ваши силы на исходе, позвольте себе отдохнуть. Кто сказал, что марафон сериалов Netflix и ледяной латте не считается терапией?

Если боль вылечить так и не удастся, обратитесь за помощью к специалисту. Целители подскажут, как настроить Вселенную положительно по отношению к вам.

Космический совет: Netflix и латте со льдом — это все, что вам нужно.

Скорпион — гороскоп сегодня, 26 мая

Скорпион, не переживайте, вы на правильном пути. Ваша империя будет расти с каждым днем, если вы не отойдете от цели. Пришло время подключить ваши предпринимательские навыки и пойти вверх по карьерной лестнице.

Но не забывайте о семье. Домочадцы скучают по вам — найдите для них минутку. Карты советуют уделить сегодня как можно больше времени своему возлюбленному.

Космический совет: окунитесь в омут любви.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая

Стрелец — гороскоп сегодня, 26 мая

Если вы отправились в новое путешествие, это еще не значит, что жизнь сразу наладится, Стрельцы. Проявите терпение — Вселенная все видит.

Не забывайте работать со своим внутренним я. Подпитывайте его новыми идеями, разговаривайте с собой, анализируйте поведение. Старания не пройдут даром. Совсем скоро космос исполнит ваши заветные мечты.

Космический совет: завалитесь книгами и анализируйте свои поступки.

Козерог — гороскоп сегодня, 26 мая

Осторожнее, Козерог. Не все, кто чокается с вами бокалами, желают добра. У каждого свои интересы.

Прежде, чем открыться новому человеку, подумайте, что вы извлечете из этого общения. Какой смысл тратить время на бесполезные контакты? Время — драгоценный ресурс, и пора научиться им пользоваться. Карты советуют хранить молчание и не пускаться в рассказы о своей жизни при первой встрече.

Космический совет: сосредоточьтесь на внутреннем мире.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая

Водолей — гороскоп сегодня, 26 мая

Не позволяйте вашему избраннику заставлять вас страдать. Ваш внутренний сосуд и так довольно пустой. Его необходимо наполнить любовью и заботой. Выходные в кругу семьи — лучшее лечение для вас. А еще лучше, если отдых будет активным.

Кажется, что вкусности могут попортить вашу фигуру. Пришло время записаться в тренажерный зал. Пообещайте выделять хотя бы в час день на занятия спортом. Это очистит вашу карму и придаст бодрости. Сеанс йоги на природе также поможет справиться с внутренними демонами.

Космический совет: прогоните демонов хорошей тренировкой.

Рыбы — гороскоп сегодня, 26 мая

Рыбы, не сорите деньгами. Начните уже осознанно управлять своими финансовыми потоками. Нет ничего лучше, чем знать, откуда поступают ваши средства и на что они тратятся.

Хороший способ оставаться «царем горы» — составить список ваших потребностей и желаний. Прежде чем вложиться во что-то, подумайте — улучшит ли это качество вашей жизни и принесет ли радость.

Космический совет: распланируйте бюджет на следующую неделю.

Если хотите составить более долгосрочные планы, ознакомьтесь с гороскопом на всю неделю с 27 мая.