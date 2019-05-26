Снова НЛО? Катя Лель запечатлела что-то странное в небе над Москвой

Известная российская певица Катя Лель не скрывает, что верит в существование внеземных цивилизаций. В ее микроблоге довольно часто появляются кадры, на которых, по словам звезды, отражены доказательства существования инопланетной жизни. Только вот подписчики теледивы, как правило, не соглашаются с ее мнением и находят более приземленные объяснения происходящего.

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В субботу, 25 мая, поп-исполнительница опубликовала в Instagram очередное таинственное видео, пишет ФАН. Только на этот раз ничего утверждать насчет НЛО и инопланетян звезда не стала, а предложила сделать это поклонникам. Она сняла загадочные светящиеся точки в небе над Москвой и обратилась к фанатам с вопросом.

«Говорю сразу, это не китайские фонарики и не самолеты. Объявляю конкурс среди интуитивных и знающих людей. Ваше мнение: что может появляться десять раз в разных местах за час времени в центре Москвы?» — написала под постом артистка.

Публикация Лель вызвала бурные обсуждения в сети. Варианты пользователей были самыми разнообразными. Однако большинство комментаторов все же предположили, что певица запечатлела на небе неопознанный летающий объект.

«Это НЛО».

«Это НЛО, они заряд получают там, на Новослободской».

«Кометы».

«Парад планет. Редкие явления, видимые днем».

«Это дроны».

«Солнечные зайчики», — поделились своими версиями подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель опубликовала видеодоказательство существования НЛО.