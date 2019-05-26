Старики-разбойники: Среди пленных украинцев оказался 54-летний солдат

Среди украинских бойцов, попавших плен на территории самопровозглашенной ДНР, оказался 54-летний солдат, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк. Она опубликовала данные о пленных и рассказала подробности происшествия.

«Заблудившиеся» украинские военные служили в 43-м мотопехотном батальоне «Патриот», они должны были отправиться в пункт постоянной дислокации бригады, чтобы сверить документы. При этом проезжать по территории ДНР в стандартный план не входило, уточняет волонтер. Военнослужащие решили сократить путь и проехать по неподконтрольным Киеву территориям и были схвачены. На пропускном пункте никто не стал задавать лишних вопросов и предупреждать военных о том, что впереди ДНР.

В итоге в плен попали шесть солдат, один сержант и один прапорщик. Среди них были: Борис Пундор 1965 года рождения, Ким Дуванов 1971 года рождения и Виктор Шайдов 1970 года рождения. Самый молодой из пленных — Геймур Александр, родившийся в 1994-м.

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