«Дива в здании»: Волочкова вновь встала на шпагат и похвасталась популярностью

Анастасия Волочкова давно не радовала подписчиков своим «коронным приемом» — шпагатом, но вдруг решила посвятить ему целый пост, сообщает URA.RU. Теледива выложила в Instagram фотографию с тропического курорта, где она исполняет шпагат стоя и на туфлях с каблуками. Истинные ценители сразу узнали эти туфли — Волочкова уже исполняла в них шпагат, правда горизонтальный.

В подписи Волочкова пустилась в рассуждения о том, откуда взялась такая бешеная популярность ее растяжки.

«Жизнь скучна без моих шпагатов. И это не я, а вы делаете рейтинг этому элементу моей профессии в моем исполнении. Так что живите и радуйтесь дальше моим успехам, моему позитиву, моей радости и моей физической форме», — написала Анастасия.

К сожалению, ее комментарии закрыты, и мы так и не смогли узнать, правда ли людям скучно жить без ее шпагатов и что они думают насчет размышлений балерины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «зажигательном» танце Волочковой в трусах — пользователи усомнились в балетном прошлом Анастасии, когда увидели ее лихие пляски.