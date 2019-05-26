«Самые близкие люди»: беременная дочь Хворостовского поделилась фото со свадьбы

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака, Мария, вышла замуж за своего возлюбленного. Фотографии с торжества, которое проходило в Лондоне, появились на странице дочери покойного певца в Instagram.

На свадьбу Марии и ее избранника — фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса — собралась вся семья Хворостовского. Поздравить молодых приехали родные брат и сестра невесты, дети артиста от второго брака и его вдова Флоренс.

«Я так благодарна за то, что рядом с нами есть самые близкие люди, и чувствуют присутствие тех, кого больше нет с нами», — написала растроганная Мария.

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Для церемонии Мария Хворостовская выбрала короткое платье с гипюром. Несмотря на прямой и свободный покрой наряда, не заметить ощутимо округлившийся животик невесты было невозможно — дочь именитого баритона готовится стать мамой во второй раз. Первая дочь Марии — Ария — появилась через полгода после смерти Дмитрия Хворостовского. Малышка также присутствовала на торжестве.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одной нашумевшей свадьбе — официально оформили отношения рэпер Потап и певица Настя Каменских. В качестве свадебного подарка счастливы жених подарил возлюбленной самолет.