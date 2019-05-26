В МВД РФ прокомментировали ДТП с сыном экс-министра в Москве

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Молодой человек был остановлен сотрудниками столичного ДПС, но на просьбу предъявить документы попытался скрыться. Во время погони и его задержания совершил наезд на одного из инспекторов.

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Фото, видео: Instagram @gallyamov_t, МВД РФ

В МВД РФ прокомментировали сообщения о погоне и задержании сына экс-министра правительства Московской области Амира Галлямова.

«26 мая 2019 года в 3 часа 25 минут на Кутузовском проспекте экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Подойдя к водителю, инспектор ДПС попросил предъявить документы на право управления транспортным средством. Водитель, предъявив водительское удостоверение при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно данным правоохранительных органов, экипаж ГИБДД начал преследовать нарушителя. Когда тот остановился на одном из перекрестков на красный сигнал светофора, сотрудники дорожной полиции попытались его задержать, однако водитель «резко вырулил вправо», в результате чего сбил одного из инспекторов и скрылся с места происшествия. Позднее нарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Пострадавший сотрудник столичного ГИБДД доставлен в больницу с переломом голени.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, виновником инцидента стал сын экс-министра спорта правительства Московской области Тимур Галлямов. Известно, что молодой человек и ранее нарушал ПДД.

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