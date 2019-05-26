Звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева два года борется с онкологией

Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева призналась в эфире телеканала «Россия», что уже два года борется с онкологией.

Поклонники забили тревогу в 2016 году, когда Яковлева вдруг пропала из поля зрения. 61-летняя актриса заявила, что она все это время скрывала от общественности страшный диагноз. По ее словам, она сейчас находится на грани жизни и смерти, но не отчаивается. Врачи уверяют — шансы есть.

Яковлева призналась, что последние два года стали для нее большим испытанием — она пережила депрессию и чуть не сдалась.

«Знаете, нас на протяжении жизни учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Вот я столкнулась с онкологией и опустила руки. Навалился страх и жуткая депрессия. Об этом состоянии даже поговорить не с кем. Докторам некогда, они постоянно заняты спасением пациентов», — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сообщения о госпитализации Яковлевой появились в начале февраля текущего года. В интервью актриса опровергла все сообщения об ухудшении состояния здоровья и заявила, что находится на репетиции.