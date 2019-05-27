Крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции. Такие данные приводит по завершению голосования социологическая служба Elabe, сообщает RT.

«Нацобъединение» набрало 24,2% голосов избирателей и опередило своих главных соперников — правящую партию «Республика на марше».

Отмечается, что явка, по данным Elabe, составила 52%. Этот результат стал рекордным для Франции, так как на выборах в 2014 году на избирательные участки пришли всего 43% от общего числа избирателей.

Выборы в Европарламент проходят в 28 странах Евросоюза с 23 по 26 мая, их результаты будут объявлены в понедельник, 27 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 мая заканчиваются выборы в Европарламент. Что от них ожидать?