Актриса Лиза Арзамасова, сыгравшая в сериале «Папины дочки», удивила своих подписчиков. Девушка выложила в Instagram фото, на котором предстала в элегантном белом топе с прозрачной тканью на спине и юбке в пол. Актриса призналась, что сейчас находится в Железноводске, а этот снимок — «из сундука».

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«Фото #ИзСундука☺️ А я в Железноводске и здесь здорово! Завтра, надеюсь, уже смогу выложить что-то из фотографий или сториз, сделанных здесь, а сегодня уже уютничаю в номере. Всем добрых снов», — написала Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

Фолловеры пришли в восторг от Лизы в новом образе и засыпали девушку комплиментами.

«Очаровательная»

«Истинная леди! Точеная фигура! Статуэтка!»

«Бомбически шикарная Элизабет», — восхитились юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали повзрослевшую Пуговку из «Папиных дочек».