Актриса Лиза Арзамасова, сыгравшая в сериале «Папины дочки», удивила своих подписчиков. Девушка выложила в Instagram фото, на котором предстала в элегантном белом топе с прозрачной тканью на спине и юбке в пол. Актриса призналась, что сейчас находится в Железноводске, а этот снимок — «из сундука».
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!
«Фото #ИзСундука☺️ А я в Железноводске и здесь здорово! Завтра, надеюсь, уже смогу выложить что-то из фотографий или сториз, сделанных здесь, а сегодня уже уютничаю в номере. Всем добрых снов», — написала Арзамасова.
Фолловеры пришли в восторг от Лизы в новом образе и засыпали девушку комплиментами.
«Очаровательная»
«Истинная леди! Точеная фигура! Статуэтка!»
«Бомбически шикарная Элизабет», — восхитились юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали повзрослевшую Пуговку из «Папиных дочек».