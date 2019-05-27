Испанский певец Энрике Иглесиас разместил на своей странице в Instagram видео, на котором дурачится со своими детьми — двухлетними близнецами Люси и Николасом. На кадрах видно, как возлюбленный российской теннисистки Анны Курниковой, стоя на улице под пальмой, жестами пытается что-то объяснить своим чадам, а дети, глядя на отца, заливисто смеются.

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«Трое детей на этом видео», — написал Энрике Иглесиас под публикацией.

Сын Хулио Иглесиаса и российская теннисистка Анна Курникова познакомились в 2002 году на съемках клипа на его песню «Escape». Вскоре певец и спортсменка стали встречаться. 16 декабря 2017 года у Энрике и Анны родились «двойняшки» — Николас и Люси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой. Теннисистка выложила небольшое видео, на котором она позирует для юбилейного выпуска журнала Cosmopolitan.