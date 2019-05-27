По стране прошла волна последних звонков, впереди — выпускные. Родители вчерашних школьников активно снимают ролики с поздравлениями для своих детей. Некоторые из видео отличаются особым креативом, как например, кавер на клип Макса Коржа «Малый повзрослел» от родителей из Кургана.

В оригинальном клипе мальчик сбегает из дома и занимается всевозможными непотребствами, за что попадает в полицию. В версии родителей выпускников курганской школы номер 52 из дома сбегают уже взрослые. Видео не прошло мимо самого Коржа и ролик опубликовали в официальном сообществе певца во ВКонтакте.

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«Курган на связи! Молодцы!» — подписали видео.

В комментариях под видео юзеры оставили восхищенные комментарии, некоторые курганцы особо отметили, что испытывают гордость за родной город и 52 школу в частности.

«Если ваш движ не похож на этот, то даже не смейте меня звать!»

«Ого наш Курган! Макс, приезжай к нам!»

«Родители 11-го класса 52 школы самые творческие»

«Я бы побывал на такой тусе», — восхищаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерт Макса Коржа в Казани едва не превратился в стихийное бедствие.