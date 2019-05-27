В Киеве заявили о катастрофических последствиях дефолта на Украине

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о страшных для рядовых украинцев последствиях объявления дефолта по внешним обязательствам, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, обычные граждане вряд ли смогут выдержать подобное испытание.

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

«Я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?», — отметил парламентарий.

Рабинович добавил, что президенту Зеленскому не стоит торопиться с предложением олигарха Коломойского. Международный валютный фонд депутат назвал «финансовым доктором», который за четыре с половиной года лечения загнал страну в безнадежную долговую яму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернувшийся из двухлетнего изгнания украинский бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт.