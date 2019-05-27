Стилист, модельер, телеведущая: Кто может стать крестным ребенка Меган Маркл?

Меган Маркл родила мальчика Арчи 6 мая — спустя три недели она вместе с принцем Гарри задумалась о крещении младенца. По традиции, нужно выбрать ребенку крестного отца или мать, и у Маркл есть сразу несколько кандидатур, сообщает таблоид Express.co.

Фаворитом в гонке за право быть крестной называют лучшую подругу Меган, канадского стилиста Джессику Малруни. Далее по списку идут селебрити из мира моды: телеведущая Гейл Кинг и модельер Миша Ноноо. Также со стороны Маркл крестным может стать креативный директор Soho House Маркус Андерсон.

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Главный претендент от принца Чарльза — его близкий друг Чарли ван Штаубензи, который учился с ним в школе. Возможно, крестной Арчи станет сестра принцессы Дианы Элеонора Феллоуз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маркл отказалась обедать с «женоненавистником» Трампом на официальном приеме.