Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко экстренно госпитализирован, сообщает портал Flash Siberia со ссылкой на источник в окружении главы региона. При этом о диагнозе якобы госпитализированного чиновника собеседник агентства говорить отказался.

Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич факт госпитализации не подтвердила, сославшись на недостаток информации. Член КПРФ Сергей Левченко занимает пост главы Иркутской области с 2015 года, до этого он был депутатом Госдумы РФ в трех созывах и членом Законодательного собрания региона.

Особую известность иркутский чиновник получил после того, как в сентября 2018 года в сети появилось видео, на котором предположительно Сергей Левченко убивает спящего в берлоге медведя. При этом охоту региональные СМИ датировали ноябрем 2016 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД РФ начало следственные действия по факту незаконной охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко.