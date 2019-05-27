Уникальный ледокол «Урал» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Накануне празднования дня города, в Петербурге прозвучало важное для всех жителей заявление. Александр Беглов будет баллотироваться на пост градоначальника. В эксклюзивном интервью Известиям, он рассказал, почему принял такое решение.

«Мы со своей командой проинвентаризировали все сложные вопросы, все болевые точки нашего города. Болевые точки — понятно. А что дальше с этими болевыми точками делать. У нас есть реальный план, как дальше развивать город. Мы разработали соответствующую стратегию. И после того, как мы определились, как дальше должен развиваться Санкт-Петербург, я принял решение, что пойду баллотироваться на должность губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Беглов.

Интервью Александр Беглов дал корреспонденту МИЦ «Известия» на Балтийском судостроительном заводе, во время церемонии спуска на воду атомного ледокола «Урал».

Это событие уже называли одним из самых значимых для освоения российской Арктики. Уникальная конструкция судна позволит использовать его как в морских водах, так и в устьях полярных рек. Наряду со своими могучими собратьями — «Арктикой» и «Сибирью» атомоход будет обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье.

Об уникальном проекте, который не имеет аналогов в мире в видеосюжете Дмитрия Акимова.

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