Иран пригрозил отправить американские корабли «на дно морское»

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани предупредил США, что их ждет при военном сценарии. В субботу, 25 мая, он отметил, что Иран ответит на любую провокацию со стороны Америки и в случае «ошибочных действий» отправит военные корабли Вашингтона «на дно морское».

Корбани подчеркнул, что Иран располагает совершенной военной базой, которая позволит противостоять противнику.

«Мы используем против них (США — Прим. ред.) секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — цитирует советника ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа без одобрения Конгресса намерена вооружить арабские страны для «сдерживания агрессии Ирана».