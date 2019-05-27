Видео: Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику

У Петербурга День рождения. Ровно 316 лет назад Петр Великий заложил первый камень в основание Петропавловской крепости. Это и стало началом строительства новой столицы.

В понедельник, 27 мая, по традиции, к памятнику императору — «Медному всаднику» — возложили цветы. В церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

В честь Дня рождения города трех революций, имперской и культурной столицы России зажгли огни Ростральных колонн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошли празднования Дня рождения Санкт-Петербурга накануне. Днем на центральной улице прошел «Бал национальностей», после завершения которого 556 барабанщиков поставили мировой рекорд по количеству участников барабанного крещендо. Праздничные мероприятия продолжились чествованием футбольного клуба «Зенит», защитившего статус чемпиона России в национальном кубке. А завершилось все феерическим шоу от Эдвина Мартона и красочным салютом.