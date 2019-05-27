Мигрант в Петербурге выпрыгнул с четвертого этажа, сбегая от похитителей

В Петербурге уроженец Самарканда выпрыгнул из окна жилого дома с четвертого этажа, пытаясь избежать расправы похитителей. Предполагаемые злоумышленники вымогали у 32-летнего мужчины две тысячи долларов (почти 129 тысяч рублей).

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 мая, когда трое неизвестных на проспекте Луначарского насильно поместили гражданина Узбекистана в багажник автомобиля, возили по городу и за его пределы, при этом перемещая его в разных машинах и периодически избивая.

Затем похищенного мужчину доставили в квартиру на Ленинском проспекте Северной столицы и сообщили ему, что в течение трех месяцев он должен бесплатно делать в ней ремонт в счет долга. В момент, когда злоумышленники отвлеклись, гражданину Узбекистана удалось выпрыгнуть из окна квартиры, после чего он кинулся к дороге просить помощи у проезжающих авто. Заметила его женщина у дома № 53/1, которая и вызвала наряд полиции. Мигранта доставили в больницу в состоянии средней тяжести, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму груди и перелом обеих пяток.

По словам самого иностранца, о долге он ничего не знал, сообщает телеканал «78».

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