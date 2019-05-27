Неизвестный напал с ножом на сотрудников редакции «Родина» в Ставрополье

Вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудников местной редакции газеты «Родина» в понедельник, 27 мая. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, ранения получили четыре человека.

«Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент — человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты „Родина“, ранения получили четверо», — написал глава региона.

Instagram @vladimirvladimirov5807

Он добавил, что в настоящее время нападавший задержан и с ним работают правоохранительные органы. Также Владимиров обратился к родственникам и близким сотрудников ставропольского издания, заверив их, что угрозы жизни для пострадавших нет — все получили легкие ранения. При этом двое — отпущены домой, еще по двоим медики принимают решение о том, насколько необходима госпитализация.

Информации о причинах нападения пока не поступало. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

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