За нападение на журналиста СК РФ возбудил дело против главы района Хакассии

Следственный комитет РФ (СК РФ) возбудил дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева за нападение во время интервью на журналиста телеканала «Россия 24». Сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поводом для конфликта стали вопросы, заданные Зайцеву, о непригодных для жилья домах в регионе, которые были построены для пострадавших от весеннего пожара в 2015 году. За это в свое время чиновник был осужден по статье «Халатность», но сразу же был освобожден по амнистии к 70-летию Победы.

Тема интервью вывела Зайцева из себя, после чего он, как видно на кадрах в эфире телеканала, он схватил микрофон из рук журналиста, вытолкал из кабинета и ввязался с ним в потасовку. Как уточнили в СК, чиновник схватил представителя СМИ за одежду и, повалив на пол, «причинил физическую боль».

Позднее глава района выступил с заявлением, в котором обвинил журналиста в провокации и подчеркнул, что он не давал согласия на интервью, а группа ворвалась в кабинет без предупреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Хакасии задолжало за услуги ЖКХ более 500 миллионов рублей. Постпред президента РФ в регионе Сергей Меняйло выступил с резкой критикой местных чиновников. Он заявил, что у них безосновательно раздут бюджет и, чтобы покрыть задолженность, необходимо его пересмотреть.