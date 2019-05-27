В России отменен внутрисетевой роуминг

В России окончательно отменен внутрисетевой роуминг. В понедельник, 27 мая, постановление, закрепляющее данное решение в правилах предоставления услуг телефонной связи, было подписано в правительстве России, сообщают «Известия».

Мобильные операторы уже приступили к переходу на новый стандарт работы с абонентами. Документ вступает в силу 1 июня 2019 года. Также согласно новому законодательству входящие звонки на всей территории России, включая Крым, должны быть бесплатными, что сделает поездки по стране более комфортными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон о единых тарифах для всех операторов связи в России был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года.