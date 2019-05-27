Завораживающее видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31

Министерство обороны РФ распространило видео сопровождения истребителями-перехватчиками МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ.

Ту-95МС 22 мая выполняли плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски, северного побережья Алеутских островов и в акватории Тихого океана.

Для их сопровождения с аэродрома Елизово в Камчатском крае в воздух поднялись истребители-перехватчики МиГ-31, один из которых проводил радиолокационную разведку по маршруту полета ракетоносцев.

Как отметили в Минобороны РФ, весь полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео празднования 288-й годовщины основания Тихоокеанского флота РФ.