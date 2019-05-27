Беглов наградил Фрейндлих и Басилашвили премиями от правительства Петербурга

У Петербурга День рождения — 316 лет. И в честь любимого города сегодня дала залп Петропавловская пушка. Весь день горят огни Ростральных колонн. А к «Медному всаднику» — памятнику основателю города императору Петру, по традиции, возложили цветы. В церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

Главное достояние культурной столицы — это люди. И только что в Смольном наградили самых талантливых и ярких. Первыми премии правительства города получили главные театральные звезды — Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

«Теперь можно позволить себе зазвездеть — не терять чувства юмора», — заявила прославленная актриса.

Также награды получили известный актер Николай Мартон, балетмейстер Борис Эйфман, мультипликатор Константин Бронзит и другие деятели культуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой премьере в БДТ с участием Алисы Фрейдлих. Спектакль «Волнение» посвящение легендарной актрисе.