«Браком хорошее дело не назовут»: Волочкова мечтает об отношениях

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 31 0

Какого мужчину рядом с собой видит балерина?

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова: браком хорошее дело не назовут

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что не хочет ни оставаться одной, ни вступать в брак ради самого факта замужества. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Волочкова ответила на вопрос о выборе между одиночеством и браком с шоуменом Никитой Джигурдой.

«Вы знаете, вот честно скажу, ни то, ни другое. И браком хорошее дело не назовут», — сказала балерина.

По словам артистки, она мечтает о союзе с человеком, с которым сможет строить отношения на равных.

«Я мечтаю о создании союза с тем мужчиной, с которым мы будем на равных и будем созидать, творить добро и любить друг друга», — отметила Волочкова.

Анастасия Волочкова никогда не состояла в официальном браке, но в 2007 году вместе с предпринимателем Игорем Вдовиным устроила масштабную свадебную церемонию. Ее отмечали сразу в трех местах: в Москве, Санкт‑Петербурге и Таиланде. При этом, по словам самой балерины, юридически союз оформлен не был, а торжества носили символический характер.

У пары есть дочь Ариадна, родившаяся в 2005 году. В 2008 году отношения Волочковой и Вдовина завершились, а впоследствии артистка неоднократно давала интервью, где делилась непростыми деталями их совместной жизни и расставания.

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