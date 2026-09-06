«Лучше, чем мама»: Волочкова рассказала о самом близком человеке

Волочкова рассказала, что помощница ближе ей, чем мама

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что сейчас ей ближе всех ее помощница Лолита Саидова, чем некоторые родственники. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Сейчас со мной ближе Лола, потому что с Лолой мы каждый день в одном доме и в одной команде. У Лолы рабочий телефон, и душа светлая», — сказала балерина.

Артистка призналась, что воспринимает помощницу как очень близкого человека.

«У меня ощущение, что Лола ко мне относится лучше, чем моя мама», — отметила Волочкова.

По словам балерины, у нее сложились непростые отношения с некоторыми родственниками. Она объяснила это тем, что сталкивалась с ситуациями, когда к ней обращались только за помощью.

«Они, к сожалению, сопряжены с фальшью, с лицемерием, с потребительством, когда ко мне обращались и обращались только тогда, когда что-то нужно: деньги или решение какого-то вопроса», — рассказала артистка.

Волочкова добавила, что приняла сложившуюся ситуацию и сейчас сосредоточена на творчестве и общении с детьми.

«Я сделала свой выбор — это творчество, любовь к детям. И меня обожают дети всей России. Знаете, мне этой любви достаточно», — сказала балерина.

Лолита Саидова много лет работает с Волочковой. Начинала она как домработница артистки, а позже стала помогать с организацией проектов и заняла должность PR-директора. Волочкова ранее называла Лолу и ее мужа Рустама членами своей семьи.

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