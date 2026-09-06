«Лучше, чем мама»: Волочкова рассказала о самом близком человеке
У балерины сложились непростые отношения с некоторыми родственниками.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru
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Волочкова рассказала, что помощница ближе ей, чем мама
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что сейчас ей ближе всех ее помощница Лолита Саидова, чем некоторые родственники. Об этом балерина рассказала в беседе с 5-tv.ru.
«Сейчас со мной ближе Лола, потому что с Лолой мы каждый день в одном доме и в одной команде. У Лолы рабочий телефон, и душа светлая», — сказала балерина.
Артистка призналась, что воспринимает помощницу как очень близкого человека.
«У меня ощущение, что Лола ко мне относится лучше, чем моя мама», — отметила Волочкова.
По словам балерины, у нее сложились непростые отношения с некоторыми родственниками. Она объяснила это тем, что сталкивалась с ситуациями, когда к ней обращались только за помощью.
«Они, к сожалению, сопряжены с фальшью, с лицемерием, с потребительством, когда ко мне обращались и обращались только тогда, когда что-то нужно: деньги или решение какого-то вопроса», — рассказала артистка.
Волочкова добавила, что приняла сложившуюся ситуацию и сейчас сосредоточена на творчестве и общении с детьми.
«Я сделала свой выбор — это творчество, любовь к детям. И меня обожают дети всей России. Знаете, мне этой любви достаточно», — сказала балерина.
Лолита Саидова много лет работает с Волочковой. Начинала она как домработница артистки, а позже стала помогать с организацией проектов и заняла должность PR-директора. Волочкова ранее называла Лолу и ее мужа Рустама членами своей семьи.
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