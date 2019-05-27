В Курской области заложили Первый камень мемориальной часовни в память о павших в ходе Курской битвы

В Курской области заложили Первый камень в основание мемориальной часовни в память о Защитниках Отечества, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы.

На торжественной церемонии, которая прошла в поселке Поныри, присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», представители администрации и жители Курской области.

Всероссийская благотворительная программа «Молчаливое эхо войны» начала свою работу в 2009 году. В рамках данной программы на территории регионов сооружаются мемориальные часовни в память о воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Такие святыни уже возведены в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской областях, городах-героях Волгограде, Севастополе, городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске.

«Создание такого монумента здесь в Понырях, на этой земле, где мы сейчас с вами стоим, где разворачивались в ходе Великой Отечественной войны кровавые события. Здесь буквально каждый сантиметр земли пропитан кровью советского солдата», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.

Глава администрации Курской области подчеркнул, что часовня будет установлена в кратчайшие сроки.

Как рассказал, в свою очередь, заместитель председателя Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки», полковник запаса Александр Новопашин, часовня в Курской области будет одиннадцатой по счету на территории России.

«Эта программа благотворительная. Проводится ветеранами и действующими сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с ФСБ, Министерством обороны, по благословению святейшего Патриарха Московского и Всея Руси», — отметил Новопашин.

Часовня памяти в Курской области будет установлена 22 июня 2019 года.

Мероприятия, посвященные увековечиванию памяти павших воинов проводятся в России постоянно. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские поисковики ушли в новую экспедицию на Балтику.