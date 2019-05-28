Экс-солистка SEREBRO Кищук рассказала о сольном альбоме

Екатерина Кищук поделилась с поклонниками радостной новостью — в скором времени выйдет ее сольный альбом. Однако не все подписчики бывшей участницы группы SEREBRO, как оказалось, интересуются творчеством девушки.

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Под фото, на котором Кищук позирует в открытой светлой блузке, появилось немало комментариев о том, что поклонники певицы ждут ее новую пластинку «больше, чем результатов ОГЭ» и мечтают о том, чтобы неизвестная пока дата релиза совпала с их днем рождения. Но пользователи постарше честно признались, что больше всего в аккаунте Кищук их привлекает сексуальная внешность его владелицы.

«Лайк, если вы фанат фоток Кати, а не песен.»

«Роскошная!»

«Ну, милашка же!» — отмечают юзеры.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поклонники заподозрили Екатерину Кищук в беременности.