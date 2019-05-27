Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фото младшего сына

Звезда «Стальной бабочки» и «Папиных дочек» разместила в Instagram фото своего младшего сына. На снимке молодая мать держит мальчугана, который появился на свет менее полугода назад, на руках.

Актриса сопроводила фотографию цитатой из хита популярной в 1990-е годы группы Mr. Credo «Сегодня в белом танце кружимся».

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В ответ подписчики артистки подхватили ее «музыкальную эстафету» и продолжили слова песни. Также они порадовались за счастливую маму и пожелали малышу крепкого здоровья.

Instagram @melnikovadsh

Ранее Мельникова рассказала поклонникам о причинах «лысой стрижки» — артистка сбрила локоны машинкой, после чего вышла на залитые солнцем улицы города.