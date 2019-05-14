Соблазнительное фото экс-солистки SEREBRO навевает мысли о беременности

Бывшая участница группы SEREBRO Екатерина Кищук недавно вышла замуж за эстонского рэп-исполнителя. Теперь все поклонники артистки с нетерпением ждут прибавления в молодой семье. Признаки беременности подписчики готовы разглядеть буквально в каждой фотографии звезды.

Анастасия Макеева снова разделась на поле с тюльпанами

На новых снимках, которые появились на странице Кищук в Instagram, Екатерина позирует в черных джинсах с завышенной талией и белоснежном боди с открытым плечом. Дополняет образ эффектный макияж и заплетенные в косу волосы. В силу особенностей кроя верхней части своего гардероба экс-солистка SEREBRO не надела бюстгальтер — это и дало подписчикам повод внимательнее присмотреться к груди артистки.

Пользователи убеждены, что бюст Екатерины претерпевает изменения, характерные для женщин в период беременности. В частности, юзеры рассмотрели увеличение размера ореолов сосков девушки. Однако является ли такое предположение верным, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новое фото Натальи Водяновой тоже натолкнуло ее поклонников на мысль об интересном положении модели.