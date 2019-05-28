Серфер, попавший под скоростной «Метеор», был чемпионом по парусному спорту

, 4:43 Эфирная новость 25

18-летний юноша трагически погиб в Финском заливе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

ЧП на воде в Петербурге закончилось трагедией. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели серфера в Финском заливе. Мужчина попал под скоростное судно «Метеор».

Уже сейчас понятно: экстремал грубо нарушил правила техники безопасности. Ушел слишком далеко от берега и оказался на фарватере. А из-за паруса, который закрывал обзор, не заметил угрозу. Капитан «Метеора» тоже не успел отреагировать, не подал предупреждающий сигнал.

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По словам очевидцев, все произошло за считанные секунды. У спортсмена не было шансов. Лишь через несколько часов сотрудникам МЧС удалось обнаружить фрагменты тела и обломки серфа. Погибшему было всего 18 лет.

Как стало известно, молодой человек был титулованным спортсменом по парусному спорту. В прошлом году выиграл первенство Санкт-Петербурга по этому виду спорта, а несколько недель назад одержал победу на соревнованиях в Краснодаре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский парусник «Мир» протаранил автомобиль в порту Гамбурга.

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