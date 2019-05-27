Видео: Российский парусник «Мир» протаранил автомобиль в порту Гамбурга

Приписанный к Петербургу трехмачтовый учебный фрегат «Мир» протаранил микроавтобус, покидая немецкий Гамбург.

Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в сети. На кадрах видно, как корма парусника задевает пустой автомобиль на пристани, после чего он едва не перевернулся. Находящиеся на набережной люди успели отойти в сторону, никто не пострадал.

В Германии фрегат «Мир» участвовал в праздничных мероприятиях по случаю 830-й годовщины основания гамбургского порта.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Приморья, где загорелся рыболовецкий траулер.