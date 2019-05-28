«Вашингтон Кэпиталз» и НХЛ начали проверку из-за видео с Кузнецовым

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил о начале проверки в связи со скандальным видео с участием своего игрока — Евгения Кузнецова. В ролике, появившемся в сети 27 мая, спортсмен запечатлен у стола с белым порошком, передает ФАН.

Как отметили в ХК, пока как-либо комментировать инцидент представители клуба не готовы.

«В данный момент собираем информацию и пока не можем прокомментировать инцидент, не установив все обстоятельства», — сообщили в «Вашингтон Кэпиталз» американской прессе.

Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Также сбор информации по данному факту проводит и руководство Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«У меня есть много вопросов по этой ситуации. Конечно, Кузнецов признал, что находился в комнате рядом с этим веществом, что бы это ни было. Но я не знаю, что это, и он утверждает, что ничего не употреблял. Я не буду обвинять его на основании этого», — заявил он журналистам.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сам Евгений Кузнецов отрицает факт употребления наркотических веществ и готов пройти медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить свои слова.