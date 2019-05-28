«Вашингтон Кэпиталз» и НХЛ начали проверку из-за видео с Кузнецовым

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил о начале проверки в связи со скандальным видео с участием своего игрока — Евгения Кузнецова. В ролике, появившемся в сети 27 мая, спортсмен запечатлен у стола с белым порошком, передает ФАН.
Как отметили в ХК, пока как-либо комментировать инцидент представители клуба не готовы.
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Также сбор информации по данному факту проводит и руководство Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, сам Евгений Кузнецов отрицает факт употребления наркотических веществ и готов пройти медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить свои слова.