«Мне скрывать нечего»: хоккеист Кузнецов о видео с белым порошком

Хоккеист Евгений Кузнецов прокомментировал видео с его участием, на котором он запечатлен в гостинице в Лас-Вегасе. На записи, которая появилась в сети, игрок сборной России запечатлен в компрометирующей обстановке.
Как сообщает издание «Спорт-экспресс», на записи Кузнецов в гостиничном номере разговаривает по телефону. Рядом со спортсменом на столике находится какое-то белое порошкообразное вещество, а позади хоккеиста лежит неизвестная девушка. Сам Евгений объяснил, что в кадре не его апартаменты — он зашел в гости к знакомым, но увидев происходящее там, ушел.
Хоккеист предполагает, что прошлогоднее видео появилось в публичном доступе только сейчас неспроста — кому-то просто захотелось «словить хайп» на проигрыше сборной РФ в матче с командой из Финляндии.
«Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заявил Евгений Кузнецов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сборная России завоевала третье место на чемпионате мира по хоккею, одержав победу в матче против Чехии.