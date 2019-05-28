«Мне скрывать нечего»: хоккеист Кузнецов о видео с белым порошком

Хоккеист Евгений Кузнецов прокомментировал видео с его участием, на котором он запечатлен в гостинице в Лас-Вегасе. На записи, которая появилась в сети, игрок сборной России запечатлен в компрометирующей обстановке.

Как сообщает издание «Спорт-экспресс», на записи Кузнецов в гостиничном номере разговаривает по телефону. Рядом со спортсменом на столике находится какое-то белое порошкообразное вещество, а позади хоккеиста лежит неизвестная девушка. Сам Евгений объяснил, что в кадре не его апартаменты — он зашел в гости к знакомым, но увидев происходящее там, ушел.

«Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу », — сказал Кузнецов.

Хоккеист предполагает, что прошлогоднее видео появилось в публичном доступе только сейчас неспроста — кому-то просто захотелось «словить хайп» на проигрыше сборной РФ в матче с командой из Финляндии.

«Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заявил Евгений Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сборная России завоевала третье место на чемпионате мира по хоккею, одержав победу в матче против Чехии.